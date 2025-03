Nyhetsbyrået Bloomberg , som var først til å melde om saken, viser til en høytstående tjenesteperson i forsvarsdepartementet.

Vedkommende opplyser at all nåværende militærbistand til Ukraina stanses inntil Trump slår fast at landets ledere viser en oppriktig forpliktelse til fred.

Med avgjørelsen øker presset på Volodymyr Zelenskyj få dager etter den ukrainske presidentens opphetede møte med Trump i Det hvite hus.

Kilde i Det hvite hus

En anonym kilde i Det hvite hus, bekrefter stansen overfor nyhetsbyrået AFP.

– Presidenten har vært tydelig på at han er fokusert på fred. Vi er avhengige av at våre partnere også er forpliktet til dette målet, sier vedkommende.

– Vi setter på pause og gjennomgår vår bistand for å sikre at den bidrar til en løsning, legger tjenestepersonen til.

Også AP får bekreftet stansen fra en kilde i Det hvite hus. Tjenestepersonen forteller at USA «pauser og gjennomgår» sin Ukraina-støtte for å «sikre at den bidrar til en løsning».

Også det som er under transport

Pentagon-tjenestepersonen opplyser ifølge Bloomberg at leveringen av alt amerikansk militærutstyr som for øyeblikket ikke er i Ukraina, vil bli satt på vent. Dette omfatter ifølge kilden våpen som er under transport med fly og skip, eller som venter i transittområder i Polen.

Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å innføre stansen, ifølge tjenestepersonen.

På en pressekonferanse mandag gjentok Trump budskapet om at Zelenskyj burde være mer takknemlig.

– Dette landet har stått med dem gjennom tykt og tynt, og vi har gitt dem masse penger, sa Trump videre.

Møte med utskjelling

Svaret kom på et spørsmål om hva han ønsker å se fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å gjenoppta forhandlingene om den mye omtalte mineralavtalen som partene etter planen skulle signere etter et møte i Det hvite hus i forrige uke.

I en melding på sin egen tjeneste Truth Social hevdet Trump etter møtet at Zelenskyj «ikke er klar for fred».

Zelenskyj har flere ganger sagt at han er villig til å signere avtalen, men har etterlyst flere sikkerhetsgarantier for Ukraina.

Demokrat reagerer

Den demokratiske representanten Brendan Boyle, som er medleder for den kongressbaserte EU-komiteen, kaller den angivelige beslutningen «hensynsløs, uforsvarlig og en direkte trussel mot vår nasjonale sikkerhet».

– Denne bistanden ble godkjent av Kongressen på tvers av partilinjene – både republikanere og demokrater anerkjente at å stå sammen med Ukraina er å kjempe for demokratiet og mot Putins aggresjon, uttaler Boyle.

– Likevel spiller Trump, som gjentatte ganger har rost Putin og undergravet våre allierte, nå politisk spill med kritisk militær bistand, legger han til.