USAs varslede toll mot Mexico og Canada har trådt i kraft

De økte tollsatsene trådte i kraft ved midnatt på den amerikanske østkysten – klokka 6 tirsdag morgen norsk tid.

Både Canada og Kina varsler mottiltak. Nærmest umiddelbart etter at Trump løftet sine tollmurer, varslet Kina økt toll på amerikanske landbruksvarer.

– Hvis USA fortsetter med å føre tollkrig, handelskrig, eller noen annen form for krig, vil Kina kjempe mot dem til den bitre slutt, sier Lin Jian, talsperson for utenriksdepartementet i Beijing.

Unntak for energi

Tollen på varer fra Canada og Mexico ble først varslet av Trump i januar, men deretter utsatt.

Nå var det tilsynelatende «ingen bønn» lenger. De aller fleste varer produsert i Canada og Mexico – USAs største handelspartnere – vil heretter bli ilagt 25 prosent toll.

Et unntak er canadisk energi, som får en lavere tollsats på 10 prosent.

En av Trumps begrunnelser for tollskjerpelsene er at Canada, Mexico og Kina angivelig ikke gjør nok for å bremse eksport av medikamentet fentanyl til USA. Det smertestillende stoffet brukes som et rusmiddel og forårsaker mange overdosedødsfall i USA.

Men Trump har også sagt at tollene ikke vil senkes igjen før USAs handelsunderskudd blir mindre.

– Eksistensiell trussel

Få timer før Trumps tollinnføring varslet Canadas statsminister Justin Trudeau mottiltak. Han vil svare med 25 prosents toll på amerikanske varer til en verdi av 30 milliarder canadiske dollar allerede fra tirsdag, med en opptrapping i løpet av 21 dager på varer til en verdi av 155 milliarder canadiske dollar.

Det siste beløpet tilsvarer nærmere 1200 milliarder norske kroner.

Canadiske myndigheter ser svært alvorlig på handelskrigen og advarte mandag om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare.

– Dette er en eksistensiell trussel mot oss, sa utenriksminister Mélanie Joly om Trumps varslede økte tollsatser.

Hvordan Mexico vil svare på USAs nye handelsmur, er foreløpig ikke kjent. President Claudia Sheinbaum ventes å presentere mottiltak senere tirsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Kinesiske mottiltak

Kina varsler på sin side økt toll på en rekke amerikanske landbruksvarer. Heretter vil amerikansk kylling, hvete, mais og bomull bli ilagt en ekstra toll på 15 prosent i Kina.

Landet legger en ekstra toll på 10 prosent på soyabønner, svinekjøtt og flere andre produkter fra USA. I tillegg innfører Kina straffetiltak mot en rekke amerikanske selskaper som har solgt våpen til Taiwan.

Allerede forrige måned innførte Trump en ny straffetoll på 10 prosent på kinesiske varer. Denne tollsatsen er nå doblet til 20 prosent.

Trump har også varslet straffetoll på 25 prosent på varer fra EU. Den er foreløpig ikke innført, og EU varsler gjengjeldelsestoll hvis ikke Trump endrer kurs.

Økonomer frykter at handelskrigen vil lede til økt inflasjon og høyere priser. Hvordan Norge vil bli berørt av en høyere amerikansk tollmur mot EU, er foreløpig uklart.