Forskere tviler på europeisk løsning i Ukraina: – Urealistisk uten USA

– Jeg ser på det som en ganske urealistisk plan, sier Heier til NTB.

– For det første avhenger det at Russland aksepterer at vestlige styrker rykker inn i Ukraina og truer russiske styrker fra å rykke videre vestover inn i Ukraina.

For det andre sier Heier at det er usikkert om USA er villige til å tvinge Russland til å legge ned våpnene, ved å gi europeiske styrker i Ukraina troverdige sikkerhetsgarantier slik at europeiske og russiske styrker ikke kommer i krig med hverandre.

Snakke ikke «maktens språk»

For at USA skal gå med på en fredsplan i Ukraina, må Europa ta seg av et større ansvar for de «daglige kostnadene» av å skape fred i Europa, ifølge Heier.

– Da ville USA fungert som riset bak speilet, fordi det kun er USA som har den nødvendige militære motmakten som kan kommunisere det eneste språket som russerne respekterer og forstår: nemlig maktens språk.

Europa snakker ikke dette språket, slår Heier fast, fordi europeiske land ikke har nok militære styrker til å stå opp i møte med Russland dersom Kreml finner ut at de vil bryte fredsavtalen på et senere tidspunkt.

Han forklarer at det for europeiske land betyr et vedvarende styrkebidrag inne på Ukrainas territorium i mange år fremover. USA – som «riset bak speilet» – ville i det tilfellet bidratt med etterretning og troverdige kjernefysiske sikkerhetsgarantier for å trygge Europas sikkerhet.

Heier tror imidlertid ikke at det blir lett å få med Russland på en slik løsning, men sier at det er opp til USAs president Donald Trump og viljen til å tvinge Russland med.

USA kan presse

USA har imidlertid muligheter til å presse Putin med på en avtale, ifølge Heier. Dét fordi Trump allerede har gitt den russiske presidenten flere «gulrøtter».

Blant annet ved å komme russiske interesser i møte med å beholde okkuperte områder i Øst-Ukraina, si at Ukraina ikke kan bli et Nato-medlem og antyde at Zelenskyj må gå av som leder.

– Dette har gjort det mulig for Putin å unngå en ydmykelse internasjonalt og å kunne innkassere en seier. Og det har vært viktig for Trump slik at fredsavtalen har mulighet til å kunne lykkes, også for Moskva, sier han.

Nå blir spørsmålet om Trump vil gi noen gulrøtter til Ukraina også – altså i form av sikkerhetsgarantier, sier Heier.

Det kan innebære europeiske styrker inne i Ukraina som avskrekker Russland fra å gjenoppta kampene, der USA stiller med en atomgaranti