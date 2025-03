– Å stanse støtten nå er å hjelpe Putin, sier leder Oleksandr Merezjko i utenrikskomiteen i den ukrainske nasjonalforsamlingen til Reuters.

– Ved første øyekast ser det virkelig ille ut. Det ser ut som at han presser oss mot kapitulasjon, altså å akseptere Russlands krav, sier han videre. Han legger til at det kan gå ut over det ukrainske folks kampånd.

Katastrofemøte

Kilder i Det hvite hus har opplyst til flere medier at støtten kuttes.

Det skjer etter at Trump har snudd opp ned på USAs tilnærming til Ukraina-krigen siden han tiltrådte i Det hvite hus i januar, og etter at et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fredag utartet til roping og høylytt diskusjon.

Kommentator Denys Kazanskyj påpeker at Nord-Korea og Iran ikke har stanset sin militære støtte til Russland.

– Vi lever i en virkelighet der USA har blitt en alliert av Nord-Korea, Russland og Iran og hjelper dem med å angripe et europeisk land, skriver Kazanskyj i sosiale medier.

Europa ikke nok?

De europeiske landene vil trolig opprettholde støtten til Ukraina, men dette vil ikke gjøre opp for tapet av den amerikanske støtten, mener militæranalytiker Igor Romanenko, som tidligere har tjenestegjort i det ukrainske forsvaret.

– Det er grunnen til at vi må lene oss på våre egen styrke og reserver. Dette betyr ikke at vi må fortvile, sier han til lokale medier ifølge AFP.

Sergij Takhmazov, som stadig er i militæret, stiller spørsmål ved hvor lenge det ukrainske forsvaret kan holde ut uten amerikansk støtte til luftforsvarssystemene og deling av etterretning.

– Alle dem som krever fred fra oss, ser bort fra at prisen for freden vår vil være høyere enn prisen for krigen, sier journalist og kommentator Pavlo Kazarin, som har vervet seg til militæret.

Opposisjonspolitiker Iryna Gersjtsjenko mener at regjeringen må forsøke å reparere forholdet til Trump-administrasjonen.

– Til tross for alt må vi gjenoppta kommunikasjonen med USA, skriver hun i sosiale medier.