– Effekten kommer til å bli stor. Jeg vil kalle den lammende, sier seniorrådgiver Mark Cancian ved Center for Strategic and International Studies til CNN.

Ifølge ham kan europeiske bidrag kan holde det ukrainske forsvaret gående i to til fire måneder før den tapte støtten virkelig vil komme til syne.

– De vil ikke kollapse helt, men når forsyningene blir halvert, vil det på sikt bli synlig langs frontlinjene. Frontlinjene deres vil fortsette å falle, og til slutt vil de ryke og Ukraina vil måtte godkjenne en uheldig og til og med katastrofal fredsavtale, sier han.

– Jeg tror Kreml får stort sett alt de vil ha, sier politikkprofessor Matthew Schmidt ved University of New Haven til kanalen.

Strupingen av støtten skader både Ukraina og USA, sier Mykola Murskyj fra den USA-baserte organisasjonen Razom for Ukraine.

– Å stanse militærstøtten til Ukraina er utrolig skadelig for USA og en trist dag for amerikanske interesser, for det belønner våre fiender. Jeg kan nesten høre champagnen sprettes i Moskva, Beijing og Teheran, sier han til Wall Street Journal.