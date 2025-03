Sjeføkonom om Trumps toll: – Kan føre til prispress i Europa

– Økte tollsatser er dårlig nytt for verdensøkonomien, fordi det gjør at varene blir dyrere, forbrukerne taper på det og veksten blir lavere, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.

Tirsdag trådte USAs tollsatser på 25 prosent på varer fra Mexico og Canada i kraft, og samtidig økte tollen på kinesiske varer med ti prosent. Samtidig har landene varslet mottiltak.

Knudsen sier at Norge er et land som handler mye med utlandet, og at vi derfor er utsatt for det som skjer i verdenshandelen. Foreløpig synes han at det er vanskelig å si hvordan handelskrigen vil slå ut for Norge og Europa.

– Dette kan føre til at det kommer flere varer til Europa. De varene som ikke blir solgt i USA, kan føre til at det blir flere varer for salg og prispress i Europa.

Han er likevel klar på at Norge kunne ha vært verre stilt.

– Norge er heldige med eksportproduktene sine. Vi produserer olje- og gass, eksporterer fisk og metaller. Disse markedene har holdt seg nokså bra til tross for en mer urolig verden. Det har ført til rekordhøye eksportinntekter for Norge, som er litt paradoksalt med tanke på tiden vi er inne i.