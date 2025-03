Kreml: Det beste bidraget for fred

Flere medier har sitert kilder i Det hvite hus på at USAs militærstøtte til Ukraina vil stanses.

– Detaljene må selvfølgelig fortsatt bekreftes, men om dette er sant, er det en avgjørelse som virkelig kan presse Kyiv-regimet mot en fredsprosess, sier Peskov ifølge det statlige, russiske nyhetsbyrået Tass.

Kilder har i tillegg opplyst til Reuters at Trump-administrasjonen vurderer en plan for å lempe på sanksjonene som er innført mot Russland. Dette må til for å normalisere forholdet mellom landene, ifølge Peskov.

– Om vi snakker om å normalisere det bilaterale forholdet, må dette forholdet selvfølgelig være fritt fra den negative byrden sanksjoner utgjør, sier Peskov.