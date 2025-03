– Dersom dette stemmer, er det alvorlig og bekymringsfullt. Ukraina kjemper en kamp for seg selv, for Europa og for de verdier vi står for. Denne kampen er viktig også for USA. Jeg er også bekymret for effekten på moralen til et tappert kjempende ukrainsk folk. Et bortfall av amerikansk støtte vil være svært alvorlig for Ukraina, sier Støre i en kommentar til NTB.

Flere medier meldte natt til tirsdag at USAs president Donald Trump pauser all militærhjelp til Ukraina.

Trump ønsker angivelig å se en forpliktelse til å oppnå fred i krigen mellom Russland og Ukraina.

– Viktig at USA er med

Støre er på sin side krystallklar på at USAs bidrag til Ukraina har vært og fortsatt er svært viktig for landets forsvarskamp.

– Det er viktigere nå enn noensinne at Europa tar et større ansvar og samler seg om økt og mer samordnet støtte. Vi vil jobbe for å fortsette å engasjere USA. Det er veldig viktig at USA er med, sier Støre.

Han understreker at Norge er og fortsatt skal være en sterk støttespiller for Ukraina.

– Sammen med andre allierte fortsetter vi vår militære støtte til Ukraina og tar sikte på å øke denne støtten. Vi har blant annet nylig sagt at vi skal bidra til å bygge opp og utruste en helt ny ukrainsk brigade, og at vi skal bidra med 3,5 milliarder kroner for å styrke ukrainsk industri og anskaffe fra denne, sier han.

Løsning sammen

Overfor NRK påpeker Støre at kampene fortsatt pågår, til tross for signalene fra USA.

– Det er et veldig alvorlig signal for Ukraina og også for Europa, og jeg mener også for USA. Løsningen på denne konflikten er viktig på begge sider. Vi må forsøke å finne fram til løsningen sammen, sier Støre til kanalen og fortsetter:

– Den amerikanske militærhjelpen er av stor betydning. Det er også den europeiske. Men hvis den amerikanske blir borte, det er jo en pause han snakker om, så vil det ha veldig alvorlig effekt. Det vil sterkt redusere muligheten for å føre forsvarskampen.