Dagens Industri: – Europa trenger Trump for å støtte Ukraina

Dagens Industri

Uansett hva Europas ledere bestemmer seg for når det gjelder Ukraina og det europeiske forsvaret, vil det neppe holde til å erstatte den amerikanske støtten. Europa trenger Trump for å støtte Ukraina. Derfor blir den viktigste og kanskje vanskeligste oppgaven for Europas ledere å finne en konstruktiv måte å forholde seg til Donald Trump på.

Nå blir det ukrainske folket straffes fordi deres leder ikke bøyde seg dypt nok under sitt besøk hos den allmektige keiseren. Trump utpresser Zelenskyj mens han venter på en «unnskyldning» og klarsignal til å legge beslag på Ukrainas naturressurser.

Det er absurd og kan få store konsekvenser, avhengig av hvor lenge oppholdet varer. USA har stått for nesten halvparten av den militære støtten Ukraina har mottatt siden fullskalainvasjonen i 2022.

Derfor var det betryggende at det europeiske svaret kom umiddelbart, med 800 milliarder euro til europeiske forsvarsinvesteringer.

Tiltakene inkluderer blant annet muligheter for unntak fra budsjettreglene, bruk av andre EU-midler til forsvarsformål og innføringen av en ny lånemekanisme for å fremme felles europeiske forsvarsanskaffelser.

Dette er nettopp den rollen EU bør spille i europeisk krisehåndtering – bruke sin økonomiske makt til å øke støtten til Ukraina, trappe opp sanksjonene mot Russland og skape insentiver for europeisk opprustning.

Men uansett hva vi måtte mene om Donald Trump og hans handlinger, er realiteten dessverre at Europa trenger USA.

The Wall Street Journal

En avslørende debatt har oppstått i Senatet om en underordnet post som statssekretær i Utenriksdepartementet. Elbridge Colby har blitt et omstridt navn i kampen mellom to fløyer hos Republikanerne. I likhet med Barack Obama mener Colby at USA er utmattet, og at nedgangen må håndteres ved å akseptere kinesisk og russisk makt.

Financial Times

Generativ kunstig intelligens har allerede en imponerende merittliste. For å luke ut feil og utvide bruksområdene, må AI-modeller kontinuerlig trenes på menneskeskapt innhold. Men det juridiske rammeverket har blitt sørgelig akterutseilt.

Die Welt

Dersom Alternativ for Tyskland en dag ønsker regjeringsmakt, må det gjennomgå en transformasjon. Selv om det skulle bli største parti ved neste forbundsdagsvalg, vil det fortsatt være avhengig av en koalisjonspartner.

