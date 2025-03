Avtalen skulle vært undertegnet under Zelenskyjs besøk i Det hvite hus fredag, men det ble avlyst etter at Trump, visepresident J.D. Vance og Zelenskyj endte i krangel, og han måtte reise fra Washington med uforrettet sak.

I talen gjentok han også at han fortsatt er innstilt på å ta kontroll over Grønland «på den ene eller andre måten», og ta tilbake Panama-kanalen.

– Endret landets retning

I løpet av de første minuttene av talen tok Trump æren for å ha endret retning på landets økonomi, innvandringspolitikk og utenrikspolitikk i de første turbulente ukene av sin presidentperiode, som preges av at han startet en omfattende nedbygging av den amerikanske staten, kommet på kant med USAs nærmeste allierte og innledet en handelskrig med usikre følger for verdensøkonomien.

– Dette er ikke noe annet enn rask og ubønnhørlig handling. Folket valgte meg til å gjøre jobben, og nå gjør jeg den, sa Trump mens demokrater i salen holdt opp plakater med teksten «Løgner, løgner, løgner» og Trump selv ba de tilstedeværende gi Elon Musk på balkongen applaus.

Musk, som har fått oppdaget med å skjære ned på statsadministrasjonen, reiste seg og vinket tilbake.

Som eksempel på det Trump kaller sløseri han vil bli kvitt, trakk han fram en kontrakt på 8 millioner dollar for å «fremme LGBTQI+ i den afrikanske nasjonen Lesotho, som ingen har hørt om».

Holder på tollen

Selv sto Trump fast på at tollen han innførte dagen før på varer fra Canada, Mexico og Kina, er rett medisin, til tross for at alle tre har varslet gjengjeldelsestoll på amerikanske produkter.

– Hvilken toll de enn legger på oss, så legger vi toll på dem. Hvordan de enn skattlegger oss, så skal vi skattlegge dem, sa han og viste til at han vil doble tollen på var fra land som legger toll på USA.

I talen hevdet han at han forsøker å løse en «økonomisk katastrofe» i landet, til tross for at han arvet en solid økonomi med god vekst, lav arbeidsløshet og synkende inflasjon fra forgjengeren Joe Biden.

Demokratene i salen kom med høylytte stønn og tilrop etter hvert som han la fram sine påstander og visjoner., og noen av dem reiste seg og forlot salen.

– Hva med Tesla-kontrakten på 400 millioner dollar, ropte representanten Gil Cisneros da Trump snakket om effektivisering av statsadministrasjonen.

