– Dette er hvordan mangeartet journalistikk ser ut. I stedet for bare å gjengi hva mektige personer sier, graver Wired-journalistene i hva de faktisk gjør. De sporet opp dokumenter, snakket med kilder inne i etatene og satte sammen hvordan Musks overtakelse faktisk fungerer i praksis, skriver mediekritikeren Parker Molloy på sin blogg The Present Age.

Nytt politisk team

Redaksjonssjef Drummond understreker at Wired ikke er en del av noen motstandsbevegelse. De rapporterer bare.

– Dette er alt nyhetsverdig, svært viktig informasjon. Dette er ikke informasjon som blir formidlet på en åpen og transparent måte, sier hun.

Drummond ansatte i 2023 tre reportere og to redaktører i et nytt politisk team. Antakelsen var at det ville bli stadig viktigere for publikasjonen å være til stede i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk.

Redaksjonen så for seg at teknologi kunne oversvømme valgkampen i 2024 med desinformasjon. Dette viste seg ikke å bli et så stort problem som fryktet.

Nærhet med Silicon Valleys ledere

I stedet skrev Wired om fremveksten av ikke-tradisjonelle påvirkere og den økte nærheten mellom Trump-kampanjen og ledere i Silicon Valley. Det var i denne sammenhengen en reporter fikk beskjed om å konsentrere seg om Elon Musk.

– Selv om vi ikke hadde forutsett at Elon Musk skulle bli historien, var vi klare til å dekke ham, nettopp på grunn av vår bakgrunn i å dekke ham som forretningsleder og personlighet, sier redaksjonssjef Katie Drummond til AP.

I begynnelsen var hun overrasket over at andre nyhetsorganisasjoner lot vente med å publisere historier som Wired skrev. Men hun er stolt over at Wired banet vei.

– Vi har ikke tenkt å stoppe. Vi er dedikert til å fortsette å dekke Musk og Trump-administrasjonen, og endringene som skjer innenfor den føderale regjeringen, sier hun.