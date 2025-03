Dømt til 19 års fengsel for å slåss mot Putin

En russisk domstol har dømt en britisk statsborger til fengsel i 19 år for å ha slåss på Ukrainsk side mot Russland, melder Reuters onsdag. Mer spesifikt skal de første fem årene tilbringes i fengsel, og de resterende 14 årene i en straffeleir.

Ifølge tiltalen skal den 22 år gamle briten, som heter James Scott Rhys Anderson, ha utført «terror og leiesoldat-forbrytelser» mot russere i Kursk-regionen.

6. august angrep ukrainske soldater området, og etter syv måneder kontrollerer Ukraina fremdeles deler av Kursk-regionen, tross hyppige motangrep fra russiske styrker.

Den russiske domstolen mener ifølge Reuters at Anderson skal ha krysset over grensen som en del av en væpnet gruppe som begikk uspesifiserte «kriminelle handlinger mot sivile».

Russiske statlige medier har publisert en video som viser at han blir ført i håndjern inn i et bur som brukes til tiltalte i russiske rettsaker.

En russisk kanal på sosiale medier skal ha publisert et opptak fra et avhør der Anderson sa at han hadde tjenestegjort i den britiske hæren fra 2019 til 2023 før han bestemte seg for å slutte seg til den fremmedlegionen i Ukrainas væpnede styrker – noe han kalte en «dum idé».