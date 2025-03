Russland positive til fredssamtaler om Ukraina

– Denne tilnærmingen er generelt sett positiv, sier Dmitrij Peskov, talsperson i Kreml, til journalister onsdag.

– Spørsmålet er hvem man skal gå i dialog med, sier Peskov og viser til et ukrainsk vedtak fra 2022 som Russland hevder hindrer den ukrainske presidenten i å forhandle med Russland.

– Så samlet sett er det positivt, men nyansene er ikke endret ennå, sier Peskov ifølge Reuters.

Reaksjonen kommer etter at USAs president Donald Trump i sin tale til Kongressen tirsdag sa at Zelenskyj er klar til fredsforhandlinger. Ukrainas president skal ha skrevet dette i et brev til Trump.

– Ukraina er klar til å komme til forhandlingsbordet så fort som mulig for å komme nærmere en varig fred, skriver Zelenskyj i brevet, sa Trump.

Mandag langet Trump ut mot Zelenskyj etter deres turbulente møte i Det hvite hus fredag. Da konkluderte han med at Ukraina ikke var klare for fred.

(©NTB)