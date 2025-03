Enighet om gigantisk satsing på infrastruktur i Tyskland

Pengene skal først og fremst brukes til å ruste opp Tysklands infrastruktur det neste tiåret. Avtalen ble inngått tirsdag kveld av avtroppende statsminister Olaf Scholz (SPD) og mannen som høyst trolig tar over, CDUs Friedrich Merz.

De to er i tillegg enige om å lempe på den såkalte gjeldsbremsen, som ikke tillater at staten tar opp større lån enn tilsvarende 0,35 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) i året.

Tysk industri hyller allerede avtalen.

– Avtalen er banebrytende og essensiell på samme tid, både for industrien og for et motstandsdyktig og sterkt Tyskland og Europa, sier Tim-Oliver Müller, som er direktør for Forbundet for tysk konstruksjonsindustri.