Den amerikanske regjeringen gir en midlertidig utsettelse på én måned for de nylig innførte tollsatsene på biler fra Mexico og Canada.

– Vi snakket med de tre store bilforhandlerne, vi kommer til å gi en måned unntakelse på biler som kommer gjennom USMCA (United States-Mexico-Canada avtalen). Gjengjeldelsestoll vil fortsatt få effekt fra 2. april, men på forespørsel fra selskapene gir Trump dem en unntakelse på en måned slik at de ikke får en økonomisk ulempe, sa pressesekretær Karoline Leavitt, på forespørsel fra Trump onsdag kveld.

Rykter

Regjeringsrepresentanter diskuterte saken tirsdag med toppledere fra Ford, General Motors og Stellantis, ifølge kilder med kjennskap til møtet. Et nytt møte om mulig tollfritak er planlagt onsdag i Det hvite hus, ifølge kildene, skriver Bloomberg.

En anonym tjenestemann i Det hvite hus uttalte at situasjonen fortsatt var uavklart tidlig onsdag. Representanter fra Ford, GM og Stellantis har ikke ønsket å kommentere saken.

De store bilprodusentene i Detroit har jobbet aktivt for å få Trump-administrasjonen til å endre eller stanse de nye tollsatsene. Eksperter og industriledere advarer om at 25 prosent toll på import fra nabolandene kan øke bilprisene med flere tusen dollar nærmest umiddelbart og skape store forstyrrelser i forsyningskjedene.

– Tolløkningen vil være ødeleggende for amerikanske bilprodusenter og skape store problemer for bransjen, ifølge Ford-sjef Jim Farley.

Endre forsyningskjedene

Handelsminister Howard Lutnick har antydet at enkelte unntak fra de nye tollsatsene kan være under vurdering. I et intervju med Bloomberg Television sa han at det kan komme en kunngjøring onsdag, men han spesifiserte ikke hvilke endringer som vurderes. Ifølge kilder kan en midlertidig utsettelse gi bilprodusentene tid til å legge planer for å flytte mer produksjon og investeringer til USA, noe Trump-administrasjonen har krevd.

En annen handelsrådgiver i Det hvite hus, Peter Navarro, nektet å kommentere en eventuell tollfritakelse i et intervju med CNN.

Dersom tolløkningen utsettes, vil saken trolig få en ny avgjørende fase neste måned. Trump planlegger en ny bølge av tollsatser, inkludert på bilimport, som kan tre i kraft allerede 2. april, ifølge Bloomberg.