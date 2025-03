EU-diplomat før toppmøte: – Vi skal åpne et nytt kapittel

I utkastet til slutterklæring, som NTB har sett, heter det at Ukraina må være i en sterkest mulig posisjon i forkant av fredsforhandlinger. Det betyr masse mer våpen.

Ny plan

EU har så langt øremerket 30 milliarder euro til Ukraina i 2025.

For et par uker siden la EUs utenrikssjef Kaja Kallas fram et forslag om minst 20 milliarder i ytterligere våpenstøtte. Forslaget ligger fortsatt på bordet, men må bearbeides, ifølge en annen EU-diplomat.

– Men forslaget har støtte, sier diplomaten.

Samtidig har EU-kommisjonen kommet med et forslag for hvordan EU kan øke forsvarsinvesteringene raskt.

En låneordning på 150 milliarder euro, lemping på budsjettreglene og bruk av midler fra strukturfondet, EUs nest største pengesekk, til forsvarsinvesteringer er blant forslagene.

I utkastet til slutterklæring hilses initiativene velkommen.

Onsdag ble det også kjent at Tyskland, EUs største økonomi, åpner for en massiv opprustning de neste årene.

I tillegg vil Frankrikes president Emmanuel Macron diskutere om franske atomvåpen kan bidra til å beskytte hele Europa fra russiske trusler.

Truer med veto

Men når det gjelder Ukraina, er Ungarn nok en gang elefanten i rommet.

Statsminister Viktor Orban har truet med å legge ned veto mot Ukraina-delen av slutterklæringen. Europa er delt i to, skriver han på X/Twitter.

Det kan skape problemer med å få til en enighet.

Det vil i tilfelle være en «fiasko av historiske dimensjoner» sier en forsvarsanalytiker til den danske avisa Politiken.

EU-ledelsen skal fredag morgen informere utenforland som Norge og Storbritannia om utfallet av toppmøtet.