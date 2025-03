Streik og økte kostnader tynger Lufthansa

Selskapets fremste europeiske konkurrent, Air France-KLM, melder også om et kraftig fall i overskuddet – fra 934 millioner euro i 2023 til 317 millioner euro i fjor. En viktig årsak var at mange unngikk å fly til Paris under OL, ifølge selskapet. Beløpet tilsvarer 3,7 milliarder kroner.

Inntektene økte med 4,8 prosent til 31,5 milliarder euro.

Lufthansa opplyser at fjorårets overskudd endte på 1,38 milliarder euro – tilsvarende drøyt 16 milliarder kroner. Inntektene økte med 6 prosent fra året før og endte på 37,6 milliarder euro.

Resultatet til Lufthansa er imidlertid bedre enn ventet. Analytikere som ble spurt av selskapet Factset ventet et overskudd på like over 1 milliard euro.

Nedgangen kommer etter to år med oppgang for det som er et av Europas største flykonsern. I tillegg til Lufthansa eier gruppa også Eurowings, Austrian Airlines, Swiss Airlines og Brussels Airlines.

Lufthansa ble i likhet med resten av næringen rammet hardt av koronapandemien.