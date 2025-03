Amerikanske myndigheter har siktet ti personer og to kinesiske tjenestemenn for deres rolle i en omfattende kinesisk spionasjekampanje rettet mot offentlige institusjoner, medier og kritisk infrastruktur, skriver Axios.

Ifølge justisdepartementet jobbet de siktede enten for Silk Typhoon – en kinesisk hackergruppe knyttet til fjorårets innbrudd i det amerikanske finansdepartementet – eller for I-Soon, et hackerfirma som opererer på oppdrag.

«Dette gir et av de klareste innblikkene hittil i den skyggefulle verdenen av offensiv cyberkontrahering,» melder justisdepartementet.

Bred hacking

I-Soon skal ha hacket en rekke amerikanske mål, blant annet Forsvarets etterretningsbyrå, handelsdepartementet, New York-baserte aviser, en stor religiøs organisasjon og utenriksdepartementer i Sørøst-Asia.

I en annen tiltale anklages to Silk Typhoon-hackere for å ha angrepet amerikanske teknologiselskaper, forsvarsentreprenører, et stort advokatfirma og en tenketank i Washington, D.C.

«Selskapet jobbet med minst 43 ulike byråer innen Kinas sikkerhetsapparat og tok mellom 10.000 og 75.000 dollar for å hacke en e-postkonto,» uttalte FBI.

Dokumenter viser at I-Soon også trente kinesiske myndighetspersoner i hacking og solgte verktøy for å gjennomføre angrep.

Kina er lite sannsynlig til å utlevere de siktede, men de risikerer arrestasjon dersom de reiser til USA eller allierte land.