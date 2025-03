– Det er store bevegelser i amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk og i handelspolitikken. Mange uttalelser har skapt usikkerhet og reaksjoner, sa Støre.

Han omtalte utviklingen som den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen for landet vårt siden andre verdenskrig.

Støre varslet samtidig at han vil drøfte «en betydelig økning» for den norske støtten til Ukraina med de parlamentariske lederne på Stortinget senere torsdag.

Støtten har to hovedformål. For det første å bidra til å støtte Ukrainas forsvarskamp.

– Ukraina må klare å stå imot, de er under et sterkt press. Derfor skal vi innrette vår utvidede støtte slik at Ukraina får mest mulig kampkraft, raskest mulig, understreket Støre.

For det andre skal vi støtte opp under den europeiske fredsplanen som er under utarbeidelse, fortsatte han.

Uenige

Det har vært tverrpolitisk oppslutning på Stortinget om støtten til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Men partiene har vært uenige om hvor mye Norge bør gi. Flere opposisjonspartier har lenge gitt uttrykk for at støtte burde økes betydelig.

I november samlet partiene seg om å øke støtten med 35 milliarder kroner i 2025. To tredeler går til militær støtte, mens den siste tredelen går til sivil og humanitær støtte.

Støre har hele tiden vært opptatt av å søke et bredt forlik blant stortingspartiene om Nansen-programmet. Programmet kom på plass i februar 2023. Det var opprinnelig planlagt å vare til 2027, men ble siden utvidet til å gjelde fram til 2030.