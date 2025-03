Donald Trump: – Dere er døde hvis ikke gislene slippes fri

– Jeg sender Israel alt de trenger for å avslutte jobben, ikke et eneste Hamas-medlem kommer til å være trygt, om dere ikke gjør som jeg sier, skriver Trump på sin plattform Truth Social.

Han truer også hele Gazastripens befolkning.

– Og til folket i Gaza: En vakker framtid venter, men ikke hvis dere holder gisler. Hvis dere gjør det, er dere DØDE! skriver Trump.

USA og Hamas i samtaler

Utspillet kommer etter at USAs utsending for gisselsaker Adam Boehler har hatt direkte samtaler med representanter for Hamas. Diskusjonene dreide seg blant annet om frigivelse av amerikanske gisler, bekreftet talsperson for Det hvite hus, Karoline Leavitt, onsdag.

Hamas' talsperson på Gazastripen, Hazem Qassem, sier i en kommentar at Trump må presse Israels statsminister Benjamin Netanyahu til forhandlingene om fase nummer to i våpenhvilen hvis gislene skal slippes fri.

Det er den første kjente direktekontakten mellom USA og Hamas siden gruppen ble terrorstemplet av USA i 1997. Samtalen blir holdt samtidig som våpenhvilen på Gaza går en usikker framtid i møte.

«Forskrudde»

Etter møtet har Trump også kalt Hamas for «syke og forskrudde folk».

– Sett fri alle gislene nå, ikke senere, og returner straks alle folkene dere drepte, ellers er det over og ut for dere. Bare syke og forskrudde folk holder på døde, og dere er syke og forskrudde, lyder Trumps karakteristikk.

Nesten hele Gazas befolkning på over 2 millioner innbyggere ble fordrevet da Israel gikk til krig etter det Hamas-ledede angrepet på Sør-Israel for snart halvannet år siden.

– Samtaler er bra

Leavitt sier at USA har rådført seg med Israel i forbindelse med de «pågående samtalene og diskusjonene» med Hamas.

– Å snakke med folk rundt om i verden for å gjøre det som er i det amerikanske folkets beste interesse, er noe presidenten mener er riktig, sa Leavitt.