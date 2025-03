Proxy-krig viser til en krig der stormakter utnytter et annet land til å utkjempe en konflikt der de er den egentlige parten, og der målet er å flytte maktbalansen mellom stormaktene.

I et intervju med Fox News onsdag sa USAs utenriksminister Marco Rubio at krigen i Ukraina er en «proxy-krig mellom to atomvåpenmakter, USA som hjelper Ukraina, og Russland».

Det fikk han gehør for i Moskva, som legger seg på den samme linjen som Rubios uttalelser.

– Vi er enige. Det er slik det er. Dette er helt i tråd med standpunktet som presidenten vår og utenriksministeren vår gjentatte ganger har uttrykt, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

– Vi har sagt at dette faktisk er en krig mellom Russland og det kollektive Vesten, og det viktigste landet i det kollektive Vesten er USA, sier Peskov.

Helomvending

Dermed har Rubios pipe virkelig fått en annen lyd, sammenlignet med i 2022. Da ble han intervjuet av The Hill om hvordan en våpenhvile i Mariupol feilet. Den skulle åpne for å evakuere sivile ut av byen, men russerne fortsatte da å bombe byen.

«Mariupol er et eksempel på hvordan russerne aldri holder det de lover,» sa Rubio.

På temaet om humanitære korridorer for evakueringer av sivile var utenriksministeren langt mindre godtroende overfor Russland den gang da.

«De kommer aldri til å tillate noe slikt. Faktisk, dersom de godtar humanitære korridorer frykter jeg at de vil igangsette falsk flagg-operasjoner, hvorpå de da kan angripe og skylde på Ukraina.»

Intervjuet ble gjort 11 dager etter Russland invaderte Ukraina.