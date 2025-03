Vil ha rask våpenhvile

Donald Trump ønsker å koble mineralavtalen med Ukraina til krav om en rask våpenhvile med Russland, ifølge europeiske tjenestemenn.

USA har signalisert at avtalen om naturressurser, som har vært på vent siden Trumps opphetede møte med Volodymyr Zelenskyj forrige uke, kun vil bli signert dersom Ukraina forplikter seg til en konkret vei mot fredsforhandlinger med Moskva, skriver Bloomberg.

Dette kravet er hovedårsaken til at avtalen ennå ikke er inngått, til tross for offentlige uttalelser fra både Trump og Zelenskyj om at de er villige til å fullføre den.

USA presser Ukraina – men ikke Russland

Det er ingen tegn til at Vladimir Putin er klar til å avslutte invasjonen, og det er uklart om USA legger noe press på Russland for å få dem til forhandlingsbordet. I stedet har Washington økt presset på Ukraina ved å fryse all militær bistand og stoppe deling av etterretning.

«Å kutte etterretningssamarbeid av politiske grunner er uhørt,» sa tidligere CIA-direktør John Brennan, som kalte det en «utpressingstaktikk».

Ukraina er sterkt avhengig av vestlig etterretning for å forsvare seg mot russiske angrep. Den britiske regjeringen jobber nå bak kulissene for å få amerikansk militær bistand gjenopprettet, siden britiske våpensystemer, inkludert Storm Shadow-missiler, er avhengige av amerikanske data.

Europeiske ledere frykter dårlig avtale

Storbritannia og Frankrike forsøker å overbevise Trump om at Putin ikke er en troverdig forhandlingspartner og at Ukraina trenger solide sikkerhetsgarantier for at en fredsavtale skal holde.

Men Trump har vært uklar om hvorvidt USA vil gi slike garantier. I tillegg har den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov avvist tanken om vestlige fredsbevarende styrker i Ukraina.

Flere europeiske tjenestemenn frykter at Trump er mer opptatt av å få til en rask avtale enn en varig løsning.

«Den største frykten er at Trump bare trekker seg ut, og etterlater en skjør våpenhvile som ikke vil holde,» sa en europeisk tjenestemann.

Dersom USA ikke gir noen form for sikkerhetsgarantier, kan Russland bruke en eventuell våpenhvile til å ruste opp før en ny offensiv, advarer vestlige diplomater.