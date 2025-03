USAs finansminister: – Siste sjanse til å få dette på plass

USAs finansminister Scott Bessent forsvarte torsdag Det hvite hus’ holdning til toll, og understreket at handelspolitikk må handle om mer enn lave priser. Han argumenterte for at den amerikanske drømmen handler om velstand, sosial mobilitet og økonomisk trygghet, og mente at internasjonale handelsavtaler har mistet dette av syne, skriver CNBC.

– Tilgang til billige varer er ikke essensen av den amerikanske drømmen, sa Bessent under en tale til Economic Club of New York.

Markedene reagerte negativt på uttalelsene, og aksjene falt torsdag til tross for signaler om bevegelse i administrasjonens holdning til meksikanske importvarer.

Bessent gjorde det klart at president Donald Trump er villig til å ta kraftige grep for å oppnå sine handelspolitiske mål.

– I den grad andre lands praksis skader vår økonomi og vårt folk, vil USA svare. Dette er America First-handelspolitikken, sa han.

Rekordhøyt handelsunderskudd

Ny statistikk fra Handelsdepartementet viste at USAs handelsunderskudd økte til rekordhøye 131,4 milliarder dollar i januar, en økning på 34 prosent fra måneden før og nesten en dobling fra året før.

– Dette systemet er ikke bærekraftig, sa Bessent.

Økonomer frykter at Trumps tollpolitikk vil føre til høyere priser og lavere vekst, men Det hvite hus hevder at toll ikke bidro til inflasjon under Trumps første periode.

– Jeg er ikke bekymret for inflasjon, sa Bessent.

Han pekte på at toll har tre fordeler: som inntektskilde, som beskyttelse for amerikanske næringer og arbeidere, og som et forhandlingsverktøy for Trump.

Bessent advarte også om budsjettunderskuddet på 840 milliarder dollar de første fire månedene av budsjettåret 2025. Finansministeren tar underskuddet og USAs enorme gjeld svært seriøst. Den amerikanske statsgjelden er på over 36 billioner dollar.

– Dette er siste sjanse til å få dette på plass. Alle vet hva som må gjøres, spørsmålet er om de har viljen til å gjøre det, sa han.

Han tok også til orde for en gjennomgang av bankreguleringer, særlig for mindre banker, som han mener er tynget av unødvendige regler.

– Wall Street har gjort det bra, og kan fortsette å gjøre det bra. Men denne administrasjonen handler om Main Street, sa Bessent.