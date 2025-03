Trump: Vil ikke forsvare Nato-land som ikke betaler

– Hvis de ikke betaler, kommer jeg ikke til å forsvare dem, sa Trump torsdag.

Nøyaktig hva han krever at medlemmene av forsvarsalliansen betaler, er uklart. Natos offisielle mål er at landene skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar.

Tidligere torsdag meldte NBC News at Trump vurderte en omfattende endring av USAs deltakelse i Nato. TV-stasjonen viste til opplysninger fra tidligere og nåværende høytstående amerikanske embetspersoner samt én kilde i Kongressen.

Ifølge kildene vurderte Trump om USA bare skal forsvare land som bruker en viss prosentandel av BNP på forsvar, dersom Nato angripes.

Tilsynelatende kan dette rokke ved Atlanterhavspaktens artikkel 5, som sier at et angrep på ett medlemsland skal anses som et angrep på alle.

For over ti år siden satte Nato-landene som mål å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar. Trump har gjentatte ganger kritisert dem som ikke når målet, men også tatt til orde for at målet må heves til 5 prosent.

Det er mer enn USA selv bruker på sine militære styrker.

(NTB)