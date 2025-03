Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

USA sto i en anstendig økonomisk situasjon da Trump overtok, men presidentens kaotiske politikk har knust optimismen blant både selskaper og investorer. Uforutsigbarheten rundt tollfritak, reverseringer og tiltak mot andre handelspartnere gjør det umulig for bedrifter å planlegge. Donald Trumps økonomiske agenda er verre enn ventet, og han er bare seks uker inne i perioden.

Forbrukertilliten har stupt. Produsenter rapporterer om kraftige nedganger i nye ordre og sysselsetting, og den pessimistiske stemningen blant investorer har skutt i været, langt over historisk gjennomsnitt,

For ikke lenge siden var prispresset avtagende, den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) sto på terskelen til en jevn rentekuttsyklus i en motstandsdyktig økonomi, og S&P 500 var på vei oppover. Dette er ikke lenger tilfelle.

Det hvite hus mener kanskje at de har en plan, men USAs økonomiske eksepsjonalisme er blitt skadeskutt. Det innebærer ustoppelig forbruksvekst, et blomstrende aksjemarked og et rykte for pålitelig økonomisk styring.

Personlig forbruk – en bærebjelke for USAs økonomiske vekst de siste årene – falt i januar, det største fallet på nesten fire år. Inflasjonen fra pandemien er fortsatt ikke fullt ut nedkjempet, og effekten av Trumps prisdrivende tollplaner er i ferd med å synke inn.

The Wall Street Journal

President Trump ga onsdag en én måneds utsettelse av toll på bilprodusenter, bare én dag etter at hans 25 prosent skatt på import fra Mexico og Canada trådte i kraft. Alle andre må fortsatt betale. Velkommen til Trumps tollthriller, hvor ingen vet hva som skjer neste gang.

Die Welt

Friedrich Merz begrunner sine nye gjeldsplaner med Donald Trump – og Lars Klingbeil kunngjør at endringene i migrasjonspolitikken må skrinlegges på grunn av Trump. Dette argumentet har en uheldig tradisjon, og viser at tysk politikk lider av alternativløshet.

Dagens Industri

EU-kommisjonen lemper på utslippskravene for bilprodusenter. I valget mellom to dårlige alternativer er det fornuftig, men det reiser spørsmål om tilliten til at EU-krav vil bli opprettholdt i fremtiden.

Les også Dagens Industri: – Europa trenger Trump for å støtte Ukraina Uansett hva Europa bestemmer, vil det neppe holde til å erstatte den amerikanske støtten, skriver Dagens Industri.