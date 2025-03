– Energi- og gassinfrastrukturen i ulike regioner av Ukraina er igjen under massivt missil- og droneangrep, skrev energiminister Herman Halusjtsjenko i et innlegg på Facebook fredag morgen.

– Russland forsøker å skade vanlige ukrainere ved å angripe energi- og gassproduksjonsanlegg, og gir ikke opp målet om å etterlate oss uten strøm og oppvarming og forårsake mest mulig skade for vanlige borgere, skriver han.

Russland angrep med minst 58 raketter og 194 droner, og ukrainske styrker skjøt ned 34 av rakettene og 100 av dronene, opplyser ukrainske myndigheter. Videre brukte Ukraina for første gang franske Mirage 2000-jagerfly for å slå tilbake angrepet, ifølge myndighetene.

Ordføreren i byen Kharkiv nordøst i landet opplyste at fire personer er såret i et angrep mot sivil infrastruktur. En kvinne måtte trekkes fram fra ruinene og fikk fredag behandling for skadene.

– En brann brøt ut på stedet. En boligblokk i nærheten ble også ødelagt, skrev guvernør Ihor Terekhov på Telegram.

Ifølge guvernøren i fylket Kharkiv, Oleh Synegubov, har ett av angrepene truffet en bedrift, flere biler ble stående i brann, og en mann og en kvinne i 60-årene er innlagt på sykehus.

Angrepet skjedde få timer etter at det ble meldt om skader på kritisk infrastruktur i Odesa sørvest i landet i et annet russisk angrep.

Tidligere i uken ga USA beskjed om at de stanser våpenhjelp til Ukraina, samt etterretningsdeling, og mens EU-ledere er blitt enige om en kraftig militær opprustning.