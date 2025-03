Litt flere kvinnelige ledere: – Skulle gått raskere

– I dagens situasjon er det viktig at vi tar et felles ansvar for å fremme hvor viktig likestilling, mangfold og inkludering er i samfunnet. Vi er ikke i mål med likestillingen i bransjen. Nå må vi brette opp ermene og få dette gjort. Det går for sakte, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet i en pressemelding.

Likestillingsindikatorene Finans Norge har utarbeidet sammen med Finansforbundet viser at andelen kvinnelige ledere i finansnæringen økte fra 34,7 prosent i 2023 til 35,4 prosent i fjor.

– Skulle ha sett at det gikk raskere

Samlet sett var 2304 kvinner ansatt i lederstillinger i fjor, som er en økning på 74 kvinner fra 2023. Samtidig var det 4209 menn i lederstillinger, som er ni flere enn året før.

– I en tid der internasjonale selskaper kutter mål og tiltak for mangfold, likeverd og inkludering, er det viktig at Norge og vi i finansnæringen holder trykket oppe for et mer likestilt og inkluderende arbeidsliv. Det er derfor gledelig at indikatorene viser at det fortsatt går i riktig retning, selv om vi skulle ha sett at det gikk raskere, sier Finans Norges administrerende direktør Kari Olrud Moen.

Forbundsleder Mathisen mener at det nå står på styrene og topplederne å få inn flere kvinnelige ledere.

– Jeg oppfordrer styrene og topplederne til å løfte likestilling høyere på agendaen, sette mål og følge opp resultater, sier Mathisen.

Menn tjener fortsatt mye mer

Utsagnene fra forbundslederen kommer før kvinnedagen markeres 8. mars. I Oslo er én av parolene «Hev kvinnelønna! Likelønn nå!»

I finansnæringen tjener menn i snitt 16 prosent mer enn kvinner. Det er uendret fra 2023, men for ti år siden tjente menn i snitt 20 prosent mer.

Snittet i Norge som helhet er på 13 prosent, ifølge en rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

I likestillingsindikatoren pekes det på at det store lønnsgapet i hovedsak skyldes hvilke stillinger menn og kvinner historisk har jobbet.

– Kvinner er for eksempel overrepresentert i kontoryrkene som typisk er lavere lønnet. At en større del av næringens ledere er kvinner, vil redusere forskjellene over tid. Lønnsforskjellene er mindre for mer sammenlignbare yrkesgrupper i næringen, men likevel stort sett i kvinners disfavør, står det.