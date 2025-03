Høyre sier nei til Stoltenbergs skattekommisjon: – Ikke noe grunnlag for dette

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) varslet tidligere i uken at han vil sette ned en ny skattekommisjon med de største partiene, men Frp har sagt nei til å delta. Nå dropper også Høyre ut.

– Da Stoltenberg tok kontakt med Høyre for noen dager siden, fikk vi vite at ønsket var å samle de fem største partiene i et slikt utvalg. Dersom det var mulig, var vi positive til det, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Når Frp ikke ønsker å delta, finnes det ikke noe grunnlag for dette. Det vil være relativt meningsløst for Høyre å sitte i et slikt utvalg med bare Ap, Sp og SV, fortsetter hun.