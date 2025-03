Putin åpen for midlertidig våpenhvile

Russland er villig til å diskutere en midlertidig våpenhvile i Ukraina, forutsatt at det oppnås framgang mot en endelig fredsavtale, ifølge kilder i Moskva.

Dette er det første tegnet på en positiv respons fra Vladimir Putin til Donald Trumps oppfordring om våpenhvile. Tilbudet ble formidlet under samtaler mellom høytstående russiske og amerikanske tjenestemenn i Saudi-Arabia forrige måned, skriver Bloomberg.

For at Russland skal godta en stans i kampene, krever de enighet om de overordnede prinsippene for en fredsavtale, inkludert rammene for en fredsbevarende styrke og hvilke land som skal delta. Russland avviser NATO-tropper i Ukraina, men har ikke innvendinger mot at nøytrale land som Kina bidrar.

USA og Ukraina møtes til nye forhandlinger

USA og Ukraina skal neste uke møtes i Saudi-Arabia for sitt første direkte møte siden Trumps konfrontasjon med Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus.

«Målet er å oppnå en ramme for en fredsavtale og en innledende våpenhvile,» sa USAs spesialutsending Steve Witkoff.

Trump endrer USAs Ukraina-politikk

Siden han tiltrådte i januar, har Trump forsøkt å avslutte krigen raskt. Han har trukket USAs støtte til ukrainsk NATO-medlemskap og antydet at det er urealistisk å forvente at Ukraina får tilbake alt territorium som er okkupert av Russland siden 2014.

Etter sammenstøtet med Zelenskyj har Trump også stanset militærbistand og deling av etterretning med Kyiv, noe som har sjokkert europeiske allierte.

Putin har tidligere avvist Trumps forsøk på en rask våpenhvile og sa i desember:

«Vi trenger ikke en våpenhvile – vi trenger fred: langsiktig, varig, med garantier for Russland og dets borgere.»

Torsdag avviste Russland en britisk-fransk plan om en én måned lang delvis våpenhvile.