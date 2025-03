Trump: – Det kan være enklere å samarbeide med Russland

Under en pressekonferanse i Det hvite hus fredag sa Trump at han stoler på Vladimir Putin.

– Jeg synes ærlig talt det er vanskeligere å håndtere Ukraina, og de sitter ikke på kortene. Det kan være lettere å samarbeide med Russland, sa den amerikanske presidenten.

Tidligere samme dag hadde Trump truet Russland med nye sanksjoner, men på pressekonferansen var det en ny tone når han snakket om de massive russiske angrepene mot Ukraina.

– Jeg tror faktisk at han gjør det alle i den posisjonen ville gjort akkurat nå.

Den amerikanske presidenten hevdet videre at han alltid har hatt et godt forhold til Putin og at han tror den russiske presidenten kommer til å være «mer sjenerøs enn han trenger å være».

(NTB)