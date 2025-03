Trump om Russland: Vurderer å avslutte pristaket på olje

Rådgivere for tidligere president Donald Trump skisserer mulige sanksjonsendringer mot Russland, inkludert lettelser i pristaket på olje, dersom det skjer fremskritt i forhandlinger om en slutt på krigen i Ukraina. Det melder Bloomberg, som siterer kilder med kjennskap til saken.

En slik kursendring vil markere en tydelig avvik fra politikken til Washingtons allierte i London og Brussel, hvor myndighetene har vært klare på at de ikke vil lette på sanksjonene mot Russland før en varig avtale er på plass, skriver Bloomberg.

– Vi vurderer sterkt bankrestriksjoner samt tollsatser på Russland, uttalte Trump fredag.

USAs finansminister Scott Bessent understreket at administrasjonen er villig til å gå "all in" med sanksjoner hvis det kan gi forhandlingskraft i fredssamtaler. Samtidig har amerikanske myndigheter signalisert at eventuelle lettelser vil skje gjennom unntak heller enn full oppheving av restriksjoner.

Pristakets begrensede effekt

G7 innførte i 2022 et pristak på 60 dollar per fat for russisk oljeeksport, men tiltaket har vist seg å ha begrenset effekt. Russland har blant annet etablert en «skyggeflåte» av eldre tankskip uten vestlige bånd, noe som har gjort det mulig å opprettholde eksporten til store kunder som India og Kina.

Britiske og europeiske myndigheter har uttrykt motstand mot å fjerne pristaket, men har samtidig erkjent at den russiske skyggeflåten har redusert effektiviteten av tiltaket. Bloomberg meldte nylig at G7 vurderer justeringer av strategien.

Potensielle konsekvenser for Europa

Dersom USA lemper på sanksjonene, kan det få store konsekvenser for EUs tilnærming til russisk oljehandel. Unionen har forbudt sjøtransport av russisk olje til tredjeland, men gjort unntak for leveranser som selges under pristaket. En avskaffelse av dette taket vil bety at forbudet trer i full kraft.

Neste uke vil det også bli tydelig hvor Trump-administrasjonen står i spørsmålet, når en generell lisens for avvikling av enkelte energitransaksjoner med Russland utløper. Dersom det amerikanske finansdepartementet ikke fornyer unntaket, kan det øke presset på Kreml.

Sanksjonspolitikken til USA følges nøye av råvarehandlere, ettersom enhver antydning til oppmykning eller innstramming kan påvirke markedene for oljeeksporterende nasjoner som Russland, Iran og Venezuela, ifølge Bloomberg.