Klæbo tok seks gull på like mange forsøk i Granåsen. Det gir solide pengeutbetalinger fra Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS).

Et VM-gull i langrenn utløser 24.000 sveitsiske franc, tilsvarende i underkant av 300.000 kroner. Det er pengepremier til de seks første i de individuelle rennene. Etter stafettene belønnes medaljevinnerne.

Stafettutbetalingen, som for vinnerne også beløper seg til 24.000 sveitsiske franc, skal deles mellom løperne på laget.

For Klæbo betyr det at eventyrmesterskapet i Granåsen har gitt ham cirka 1,4 millioner.

I tillegg kommer eventuelt VM-relaterte bonuser og utbetalinger Klæbo har i sine sponsoravtaler.

Svenske VM-bonuser

Penger kommer det også fra Norges Skiforbund. NTB stilte tidligere under VM forbundet spørsmål om hvilke belønninger som venter medaljevinnerne i Granåsen.

– I skiforbundet har man en stipendordning som er utarbeidet sammen med de tillitsvalgte i løpergruppen. Denne ordningen innebærer også at utøvere får utbetalinger basert på sine prestasjoner i hver enkelt konkurranse gjennom hele sesongen, inkludert mesterskap, svarte kommunikasjonssjef Espen Graff.

Dermed venter det ekstrautbetalinger for prestasjonene i VM, på samme måte som etter rennene i verdenscupen.

Det kommer blant andre Therese Johaug til gode. Hun har så langt sikret seg 412.000 i premiekroner fra FIS. Mer kan det bli etter søndagen femmil. Der er veteranen den største forhåndsfavoritten.

Solid for Lindvik

Sveriges skiforbund opererer i motsetning til sine norske kolleger med egne VM-bonuser. Gullmedaljer belønnes med 150.000 svenske kroner.

Ebba Andersson har dermed fått 300.000 svenske kroner for sine to gull, mens Jonna Sundling fikk 150.000 for sitt sprintgull av sitt eget forbund. Et sølv gir 60.000 kroner i lomma, mens det blir betalt ut 30.000 kroner for en bronse.

Marius Lindvik er den av de norske skihopperne som har tjent mest så langt i VM. Han har innkassert 685.000 kroner fra FIS før siste konkurranse.

Eirin Maria Kvandal har landet på 530.000 kroner, mens Anna Odine Strøm kan plusse på bankkontoen 490.000 kroner.

Kombinertstjernen Jarl Magnus Riiber har sikret seg rundt 200.000, men kan plusse på ytterligere lørdag.