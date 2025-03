EUs utenrikssjef: Putin ønsker ikke fred

Minst 14 personer er drept og 37 såret i russiske angrep mot den ukrainske byen Dobropillja i Donetsk-regionen og en bosetning i Kharkiv-regionen natt til lørdag, ifølge Ukrainas innenriksdepartement.

– Russiske raketter faller ustanselig over Ukraina og bringer med seg mer død og ødeleggelse. Igjen viser Putin at han har ingen interesse av fred, sier Kallas og gjentar at europeiske land må bruke mer penger på forsvar.