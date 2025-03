Hyttebygging blir vanskeligere og dyrere hvis Venstre får viljen sin

Riktignok gikk landsmøtet i Venstre inn for å gjøre det vanskeligere å få tillatelse til å bygge hytter i naturen, men et forslag om å forby etablering av nye hyttefelt ble nedstemt.

Venstre vil «innføre strenge nasjonale planretningslinjer for hyttebygging for å stanse nedbyggingen av truet natur, sårbare arter, friluftsområder og inngrepsfrie naturområder, og som forbyr nedbygging av myr», framgår det nå i klima og natur-kapittelet i partiprogrammet.

Landsmøtet gikk dessuten inn for å gi kommunene kraftigere virkemidler for å få til mer naturvern og mindre nedbygging av natur. Blant annet ønsker Venstre heretter å endre inntektssystemet for kommunene.

Vil ha ny avgift

– Venstre vil innføre en arealavgift for nedbygging av natur og stille krav om at alle kommuner lager egne arealregnskap, heter det i programmet.

Nestleder Sveinung Rotevatn mener klimapolitikken Venstre går til valg på for kommende stortingsperiode, vil føre til at Norge kan nå klimamålene gjennom nasjonale utslippskutt og omlegginger.

Landsmøtet diskuterte en rekke tiltak for å kutte klimautslipp raskere og ta bedre vare på naturen. De store grepene som programkomiteen har foreslått, ble imidlertid vedtatt uten større debatt.

Kutter 95 prosent

– Diskusjonen går om konkrete tiltak, ikke om den overordnede retningen eller ambisjonsnivået. Der er vi heldigvis helt enige, sier Rotevatn til NTB.

Øverst på den nokså lange listen over kulepunkter med klimapolitikk heter det seg at partiet vil ha på plass en plan for å «kutte Norges klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030 og 95 prosent innen 2050» gjennom nasjonale tiltak.

– Det er snakk om en historisk omlegging av norsk klimapolitikk og en helt nødvendig omstilling av samfunnet i mer miljø- og klimavennlig retning. Jeg er veldig glad for at partiet er så samlet om veien framover og om behovet for rask handling, sier Rotevatn til NTB.