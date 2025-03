Unngåelse av dobbeltbeskatning – virkelighet eller fiksjon?

Et typetilfelle er ulike regler for skattemessig bosted, eller rettere sagt ulik praktisering av bostedsbestemmelsen i avtalen. Det er som å spille et spill der reglene endres underveis – både forvirrende og frustrerende. Skatteavtalen er basert på at det foreligger en bostedsstat, som typisk kan beskatte personens globale inntekt og formue, og en kildestat, hvor den aktuelle inntekten er opptjent. I et slikt tilfelle er typisk bostedsstaten forpliktet til å unngå dobbeltbeskatning ved å innvilge kreditt for skatt betalt i kildestaten eller unnta inntekten fra beskatning.

Uenighet om bostedsstat

Problemer oppstår når det er to stater som begge hevder å være bostedsstat. Har man for eksempel en lokal dansk arbeidskontrakt, hevder Danmark at du er avtalemessig bosatt der – selv om du for eksempel fortsatt bor med kone og barn i Norge og pendler hit hver helg. Norge vil derimot legge avgjørende vekt på de familiære forholdene, og anføre at vedkommende er avtalemessig bosatt i Norge. Med andre ord vil vedkommende være skattepliktig til begge land for sin globale inntekt og formue.

Tidligere har vi klart å avverge slike tilfeller ved at ett av landene (typisk Norges motpart) har hatt en mer pragmatisk tilnærming og akseptert at vedkommende er avtalemessig bosatt i Norge, så lenge dette kan dokumenteres med en bostedsattest. Erfaringen de siste årene er at stadig flere stater velger å stramme inn praktiseringen og nå står på sitt. Den skattetekniske løsningen som statene i slike tilfeller henviser til, er reglene om gjensidig avtaleprosedyre (MAP). For en personlig skatteyter er dette imidlertid både en svært tidkrevende og dyr prosess, som dessverre ikke klarer å ivareta skattyters rettssikkerhet.

En annen grunn til dobbeltbeskatning er kompliserte inntektstyper. Noen typer inntekt, som aksjeopsjoner eller pensjoner, kan behandles forskjellig i ulike land, i tillegg til at inntekten kan periodiseres ulikt. Vi opplever dessuten økte utfordringer knyttet til det faktum at stadig flere land velger å innføre ulike varianter av den mye omtalte utflyttingskatten vi har i Norge. I Danmark er denne ikke begrenset til aksjer og andre verdipapirer, men gjelder også fast eiendom.

Tilbake til mitt eksempel med nordmannen som tok seg en lokal ansettelse i Danmark. Han vil kunne oppleve å få dansk exit-skatt på sin utleieeiendom i Norge når han avslutter arbeidsoppholdet i Danmark. Dersom eiendommen senere selges, vil norske skattemyndigheter neppe innvilge kreditt for exit-skatt betalt i Danmark. Hvorvidt man kan anføre at skatten betalt i Danmark skal øke eiendommens inngangsverdi, og således redusere skattepliktig gevinst, er også høyst usikkert.

Komplisert regelverk

Avslutningsvis må det nevnes at et komplisert regelverk og byråkratiske utfordringer antagelig er den viktigste årsaken til de fleste tilfeller av dobbeltbeskatning. Typisk er det ofte snakk om begrensede beløp for den enkelte personlige skattyter, slik at det vil koste mer enn det smaker å forsøke å unngå dobbeltbeskatning. Summerer man alle disse sakene, er det dog betydelige beløp som «urettmessig» havner i den norske statskassen.

Noen tips til slutt til å ta med seg inn i arbeidet med årets skattemelding, som er rett rundt hjørnet. Selv om det kan være vanskelig å unngå dobbeltbeskatning helt, finnes det noen tiltak som kan hjelpe. Ha god dokumentasjon på inntekt, betalt skatt og bostedsstatus. Det er nok mange av oss som også har erfart at man bør lese bruksanvisningen før man begynner å bygge IKEA-møbler. Gjør deg derfor kjent med reglene i dobbeltbeskatningsavtalene som gjelder for deg, og sørg for å benytte deg av tilgjengelige skattekreditter og fritak. Lykke til med årets skattemelding!

