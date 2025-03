WSJ: – Et skadelig stunt som undergraver rettsvesenet

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Høyresidens siste påfunn er at dommere som dømmer mot Donald Trump bør stilles for riksrett. Republikanerne i Representantenes hus som foreslår dette blir til og med oppmuntret av Elon Musk. Dette er et stunt som undergraver rettsvesenet som institusjon. Det skal være uavhengig, og Republikanerne burde ha tålmodighet til å la det fungere.

Musk skriver på X: «Den eneste måten å gjenopprette folkets styre i Amerika på, er å stille dommere for riksrett.»

Dette er et stunt som demokraten Alexandria Ocasio-Cortez kunne ha funnet på. Å fjerne en dommer gjennom riksrett krever to tredjedels flertall i Senatet. Det kan skje ved alvorlig uredelighet, men ikke som følge av partipolitisk uenighet. Likevel har republikanere i Representantenes hus fremmet resolusjoner for å stille tre føderale dommere for riksrett for «alvorlige forbrytelser og forseelser.»

President Trumps strøm av presidentordrer har utløst uunngåelige søksmål og rettsavgjørelser. Noen av disse dommerne har dømt til hans fordel, og noen har ikke. Det som betyr noe er at loven tolkes riktig, med mulighet for anke til Høyesterett om nødvendig.

Slike forslag kan være gode for finansiering av valgkampen til Ocasio-Cortez, men de er skadelige for republikken.

Financial Times

Det britiske fondsforvaltningsselskapet Abrdn vil skifte navn til Aberdeen. Det er gledelig at vokalene kommer tilbake. Vi ønsker også navn som British Telecommunications og International Business Machines velkommen tilbake, i stedet for kun BT og IBM.

Die Welt

Donald Trumps forslag for Gazastripens fremtid og en midlertidig «forflytning» av palestinerne fyrer ytterligere opp under den globale stemningen mot den jødiske staten. Så er Trump bra for jødene? Nei.

The Economist

Ved å innføre 25 prosent toll på varer fra Canada og Mexico har Donald Trump satt fyr på en av verdens mest integrerte forsyningskjeder. Investorer, forbrukere og selskaper viser de første tegnene på å vende seg bort fra Trumps økonomiske visjon. Med sin aggressive og uberegnelige proteksjonisme leker han med ilden.

