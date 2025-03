Drømmer om vippeposisjon

– Venstres vei til makt går gjennom Høyre. For å få flertall på blågrønn side, må Venstre og Høyre sette seg sammen. Hvis andre partier vil være med i samarbeidet, er vi åpne for det, sier Venstre-lederen til avisen.

Det er uansett en kjensgjerning at Høyre og Venstre neppe klarer å sikre flertall alene. Melby understreker at hun vil snakke med alle det er naturlig å snakke med hvis valget gir grunnlag for regjeringsskifte.

– Dette er ikke tidspunktet for å stille ultimative krav eller drive partipolitisk spill. Dette valget er for viktig til det, men vi er tydelige på hva som er vårt førstevalg, understreker Melby overfor NTB

Sikter mot 6,7 prosent

Basert på gjennomsnittsmålingene for februar og mars, slik de framgår på Poll of polls, er det høyst usikkert om Melbys drøm kan bli virkelighet. Venstre får 4,2 og 3,9 prosents oppslutning de to månedene. Det ville gitt henholdsvis sju og tre mandater til Stortinget.

I februar holder det akkurat til at de tre partiene sammen får 85 mandater – knappest mulig flertall i et Storting med til sammen 169 representanter. Så langt i mars får de tre partiene samlet får bare 81 mandater.

Venstre har likevel satt seg et hårete mål om å oppnå den beste oppslutningen i et stortingsvalg siden 1969, og direktemandater fra Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag, Rogaland.

– For å få til det, trenger vi et veldig godt valgresultat på 6,7 prosent. Det er det målet sentralstyret har satt seg, det er det vi jobber mot, sier Melby.

Ukraina og opprustning først

Landsmøtet på Lillestrøm sluttet seg helhjertet til ledertrioens forslag om å gi opprustning av det norske forsvaret og støtte til Ukraina overordnet prioritet i hele kommende periode. Det betyr at annen politikk må vike plassen hvis forsvars- og sikkerhetshensyn tar for stor del av det økonomiske handlingsrommet.

Melby er imidlertid tydelig overfor NTB på at Venstres hjertesaker – som klima- og miljøpolitikken, skole- og utdanning og næringslivspolitikken – står nederst på lista over saken som kan nedprioriteres.

– Jeg har registrert at flere har tatt til orde for at nå må klima nedprioriteres. Det mener jeg er en helt eksepsjonelt dårlig idé. Det er en falsk motsetning at det ikke går an å prioritere klimapolitikk hvis du har en tydelig satsing på forsvar og sikkerhet, sier hun.

– Klimapolitikk er også sikkerhetspolitikk. Hvis vi ignorerer klimaendringene og bare lar det skje, så vil vi få økt migrasjon, kamp om ressurser, større fattigdom og mer ustabilitet. Det er det siste verden trenger nå, sier Venstre-lederen.

(NTB)