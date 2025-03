Polen sier de muligens vil trenge et alternativ til Musks Starlink

Starlink sikrer at Ukraina har tilgang til internett til tross for at Russland har ødelagt infrastruktur som tidligere ga landet nettforbindelse.

Det er milliardæren og Trump-rådgiveren Elon Musk som eier SpaceX, som står bak Starlink. Søndag la han ut et innlegg på X, der han skriver at Ukraina ville oppleve at hele frontlinjen kollapset «hvis jeg skrudde det av».

Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski reagerer sterkt på det han opplever som en trussel, og i et innlegg på X skriver han at hvis Space X viser seg å være upålitelig, så må de se seg om etter andre leverandører, ifølge Reuters.

– Starlink for Ukraina blir betalt av det polske digitaliseringdepartementet til en pris på cirka 50 millioner dollar i året, skriver han.

SpaceX har foreløpig ikke kommentert saken.