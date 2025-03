Carney, som har ledet både Bank of Canada og Bank of England, er ventet å ta seieren når resultatet av stemmer fra rundt 400.000 medlemmer i Canadas liberale parti annonseres søndag.

Dersom Carney, som ventet, går seirende ut, tar han over etter Justin Trudeau både som partileder og statsminister.

Carney har sterk støtte i partiet, også fra mange av statsrådene i Trudeaus regjering.

Hovedmotstanderen er Trudeaus tidligere visestatsminister og finansminister Chrystia Freeland, men det vil regnes som et sjokkresultat dersom hun går seirende ut av avstemmingen.

Velgere knytter henne fortsatt sterkt til Trudeau, ifølge analytikere, på tross av at hun i desember gikk av etter en uenighet med Trudeau om hvordan de skulle reagere på tolltruslene fra USAs president Donald Trump.

Canadas statsminister Justin Trudeau kunngjorde 6. januar at han ville gå av både som partileder i det liberale partiet og som statsminister når partiet har funnet en erstatter. Han begrunnet valget med at interne uenigheter gjorde at han ikke kunne være den beste kandidaten i det neste valget.

Avgangen kom etter måneder med avtagende popularitet og en rekke mistillitsforslag mot Trudeau og regjeringen hans.