Tror forskerne at et GRB kan oppstå nær oss og få katastrofale følger? De sier at det behøver vi ikke være redde for. Det er sikkert riktig. Men det er noen forskere som mener at den såkalte kambrium-ordovicium-masseutryddelsen for cirka 445 millioner år siden trolig ble utløst av et gammaglimt i Melkeveien. Et av disse tegnene er det som hendte med trilobittene.