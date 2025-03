Dagens Industri: – Da er USA ute på tynn is

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Dagens Industri

Fraværet av motstand mot Trump-administrasjonens vanvittige politikk og metoder har så langt vært slående. I det tidligere så stolte republikanske partiet, er det knapt noen ryggrad igjen. Dersom presidenten i tillegg begynner å trosse domstolene – noe han har antydet – er USA ute på virkelig tynn is.

For spørsmålet er: Hvem står opp mot Donald Trump? Sivil ulydighet er ikke noe denne lederartikkelen vanligvis oppmuntrer til. Men å være vitne til det som utspilte seg i salen under de første minuttene av Trumps tale til Kongressen forrige uke var på mange måter befriende. Det handlet om Texas-demokraten Al Greens ensomme protest – og hvordan han nektet å sette seg.

Green viste at det faktisk finnes noen som tør å stå opp mot Donald Trump.

Det er et sunnhetstegn, og et sjeldent sådant i dagens USA. For i løpet av de knappe to månedene som har gått siden maktskiftet i Det hvite hus, har fraværet av motstand mot Trump-administrasjonens vanvittige politikk og metoder vært slående.

Det har ikke vært noen større protestmarsjer, slik vi så for åtte år siden da Trump tiltrådte. Demokratene virker å være i en lederløs og nærmest paralysert tilstand.

Nå sier både Trump og visepresident JD Vance at de ikke er fremmede for å ignorere domstolenes avgjørelser. Dette er sjokkerende retorikk. Men det er dessverre ingen som blir overrasket lenger, og det sier mye om hvor langt galskapen har gått.

The Wall Street Journal

President Donald Trump vil etablere nasjonale lagre av kryptovaluta. En slik reserve har ingen nyttig funksjon, men skaper muligheter for politisk maktmisbruk. La private investorer spekulere så mye de vil, men ikke la regjeringen få en fot innenfor kryptovalutamarkedet.

Financial Times

Storbritannias utgifter til velferd øker uavbrutt. Det skyldes økende pensjonsutbetalinger og kraftig økende helseutgifter. Nå må regjeringen kalibrere støtten. En person som ikke kan jobbe på grunn av sykdom, mottar dobbelt så mye som en som bare er arbeidsledig.

Die Welt

Man kan forstå at partiene i den nye Forbundsdagen ønsker å hindre at Alternativ for Tyskland får en visepresidentpost. Men det ville være en feil. Enten man liker det eller ikke, er AfD det største opposisjonspartiet. Vårt demokrati tåler en slik utnevnelse.

