Grønlands regjeringssjef: Trump opptrer respektløst

I et intervju med dansk kringkasting understreker Egede at han nok en gang vil gjøre det klart overfor USAs president at Grønland tilhører grønlenderne.

– Vi fortjener å bli behandlet med respekt, og det syns jeg ikke at den amerikanske presidenten har gjort den siste tiden, sier Egede i en intervju med DR.

– Det som skjer i verden akkurat nå, bekymrer meg ganske mye. At det er en verdensorden som vakler på mange fronter og en president i USA som er svært uberegnelig på en måte som gjør at folk blir utrygge, sier han.

Lover milliarder

Trump har gjentatte ganger slått fast at USA vil kjøpe Grønland. Natt til mandag lovet han også å investere milliarder av dollar i Grønland og gjøre grønlenderne rike.

– Vi vil fortsette å holde dere trygge, slik vi har gjort siden andre verdenskrig. Vi er klare til å investere flere milliarder dollar for å skape nye jobber og gjøre dere rike, skrev han på Truth Social.

– Og, om dere ønsker det, er dere velkomne til å bli del av det mest fremragende landet i verden, USA, skrev Trump videre.

Valg

Tirsdag er det valg på nytt grønlandsk parlament, Inatsisartut, og spørsmålet om økt selvstendighet fra Danmark og Trumps utspill ventes å bli sentralt.

Øya er i dag en del av det danske riksfellesskapet, som også Færøyene er en del av. USA har hatt militær tilstedeværelse på Grønland siden andre verdenskrig.

Dansk etterretning advarte nylig mot spredning av desinformasjon i sosiale medier i forkant av valget. Det skjer blant annet ved at profiler som gir seg ut for å være danske og grønlandske politikere, bidrar til å polarisere debatten.

– Utgjør neppe forskjell

Trumps løfte om milliarder av dollar vil neppe endre grønlendernes syn ettersom de fleste alt har tatt stilling, mener seniorforsker Ulrik Pram Gad ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

– Jeg er ganske sikker på at de aller fleste grønlandske velgere alt har notert seg Trumps interesse og tatt stilling til den. Så en gjentakelse av at han vil gjøre dem rike, utgjør neppe noen forskjell, sier han.

Det avgjørende er om Trumps utspill blir oppfattet som en mulighet eller trussel, mener Pram Gad.

– Inntrykket er at den amerikanske kampanjen har virket mot sin hensikt, sier han.