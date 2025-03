Zelenskyj til Saudi-Arabia: Håper å sikre fortsatt amerikansk militærstøtte

President Donald Trumps Midtøsten-utsending Steve Witkoff opplyste i forrige at det skal diskuteres et rammeverk for en fredsavtale mellom Ukraina og Russland under tirsdagens møte i Saudi-Arabia.

Før samtalene skal Zelenskyj møte Saudi-Arabias de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman. Det samme skal Rubio.

Munnhoggeri

Bakteppet for møtet mellom de ukrainske og amerikanske utsendingene er den ukrainske presidentens mye omtalte besøk i Det hvite hus 28. februar.

Det besøket resulterte i ti minutters munnhoggeri der president Donald Trump og visepresident J.D. Vance skjelte ut Zelenskyj.

Zelenskyj forlot Det hvite hus uten å undertegne en avtale som ville sikre USA store mineralrettigheter i Ukraina, noe Trump krever for å opprettholde militærhjelpen til landet.

Gjenstår mye

Med seg til møtene i Jeddah har Zelenskyj utenriksminister Andrij Sybiha og forsvarsminister Rustem Umerov, samt sin egen stabssjef Andrij Jermak.

Witkoff og Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz ventes å delta i den amerikanske delegasjonen som ledes av Rubio.

Det er foreløpig uklart om Zelenskyj og Rubio vil møtes ansikt til ansikt.

– Vi fortsetter arbeidet med å ta relevante steg sammen med partnere som ønsker fred, som ønsker det like mye som vi gjør, sa Zelenskyj fredag.

– Det gjenstår mye arbeid i Europa og med USA i Saudi-Arabia. Vi forbereder et møte for å fremme få fart på arbeidet med å få i stand fred og for å styrke grunnlaget for sikkerhet, sa han.

– Konstruktiv samtale

Sybiha snakket fredag med Rubio for å forberede møtet og beskrev etterpå samtalen som konstruktiv.

– Rubio understreket at president Trump er fast bestemt for å få en slutt på krigen så raskt som mulig og la vekt på at alle sider på ta steg for å sikre en varig fred, het det fra amerikansk side.

USA varslet tidligere i måneden at de satte all militærhjelp til Ukraina på pause, og i forrige uke stanset de også delingen av etterretningsinformasjon med landet.

Mineralavtale

Søndag opplyste Trump at USA «så godt som» har gjenopptatt utveksling av etterretningsinformasjon med Ukraina igjen.

Trump hevdet samtidig at han tror Ukraina kommer til å undertegne den mye omtalte mineralavtalen med USA.

Zelenskyj har sagt at han er villig til å signere avtalen, men har etterlyst amerikanske sikkerhetsgarantier for Ukraina.