Økokrim: Ny teknologi skal skjerpe kampen mot hvitvasking

Ferske tall fra Økokrim viser at de i fjor mottok rundt 31.000 rapporter om mistenkelige transaksjoner, ofte forkortet til MT-rapporter. Slike meldinger kommer inn fra rapporteringspliktige i Norge og i utlandet til Norges Financial Intelligence Unit (FIU) ved Økokrim, tidligere Enheten for finansiell etterretning (EFE).

– Vi har i dag for dårlig teknologiske løsninger til å absorbere all informasjonen så godt som vi ønsker. Satsingen fra regjeringen vil effektivisere og styrke arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering betraktelig, sier fungerende Økokrim-sjef, Inge Svae-Grotli i en pressemelding.

MT-rapporter blir vurdert av FIU. Deretter blir de formidlet til bruk i politiets straffesaksbehandling og inndragning. Informasjon går også videre til PST, tilsyns- og kontrollmyndigheter og andre lands FIU.

Et blikk på pengestrømmene

Det er utviklere fra Politiets IT-enhet og Økokrim som sammen utvikler en ny FIU-plattform.

Målet er å kunne se mistenkelige forhold i sanntid. Dette vil i realiteten bety at Økokrim kan følge pengestrømmene enda tettere.

– Når vi kobler dette med annen informasjon vi sitter på, vil oppdagelsesrisikoen for de kriminelle øke og kampen mot hvitvasking vil bli styrket, sier Svae-Grotli.

MT-rapporter kan føre til anmeldelser, etterretningsrapporter eller annen betydningsfull informasjonsutveksling.

Norske penger ut av landet

De siste årene har det blitt sendt stadig mer norske penger over landegrensene, ifølge International Monetary Fund (IMF), særlig til såkalte skatteparadiser. I fjor økte samtidig antall forespørsler om stans av transaksjon i utlandet. I 2024 stanset Økokrims FIU transaksjoner på nærmere 200 millioner kroner i Norge og utlandet.

– Kriminelle legger ned en betydelig innsats i å skjule opprinnelsen til midler de har tilegnet seg ulovlig. Illegale midler flyttes på tvers av land. Ofte plasseres pengene der det er lavere sannsynlighet for å bli avslørt, sier Svae-Grotli.

Han sier det må handles raskt for å slå ned på og stanse hvitvasking.

– Med den nye satsingen vil anti-hvitvaskingsarbeidet bli betydelig effektivisert, sier Svae-Grotli.