Containerskipet Solong, som seiler under portugisisk flagg, skal ha holdt en hastighet på 16 knop da det braste inn i tankskipet Stena Immaculate mandag formiddag. Tankskipet lå ankret opp omtrent 15 kilometer øst for kystbyen Withernsea like ved Hull i East Yorkshire i England da ulykken inntraff.

Øyevitner har fortalt britiske medier at en enorm brann oppsto umiddelbart etter at de to fartøyene støtte sammen.

Ifølge lokalavisen Hull Live, skal tankskipet vært lastet med drivstoff for fly som er ment for amerikanske militære styrker som er stasjonert i Europa.

Da katastrofealarmen gikk klokken 09:48, 10:48 norsk tid, tok redningshelikoptre av fra land, samtidig som flere redningsbåter og kystvaktskip satte kurs direkte mot havaristedet.

32 reddet i land

Mannskap på begge skip er plukket opp fra sjøen av redningsbåter og andre fartøyer som kom frem til ulykkesstedet kort tid etter sammenstøtet.

32 personer ha blitt brakt til land.

Stena Bulk opplyser at alle deres mannskaper er gjort rede for. Deres mannskap skal utgjøre et 20-talls personer.

Det er uklart om alle om bord i det containerskipet er gjort rede for.

Oljeutslipp

Containerskipet var på vei fra England til Rotterdam i Nederland da det traff den 183 meter lange Stena-tankeren, som seiler under amerikansk flagg.

Ifølge flere lokale medier har ulykken ført til oljeutslipp i havet. Hvor mye olje fra de to skipene som har lekket ut i sjøen er uklart.

Det er også for tidlig å si hvordan utslippene vil påvirke kystområdet nær ulykkesstedet og dyrelivet der.

Finansavisen har vært i kontakt med rederiet Stena Bulk som eier Stena Immaculate, men blir henvist til selskapet Crowley i USA som drifter skipet. Ingen der har foreløpig svart på våre henvendelser.

Kom fra Hellas

Det er kommet opplysninger om at tankskipet lå ankret opp rundt 15 kilometer fra kysten, mens det ventet på klarsignal til å levere lasten sin. Skipet hadde seilt fra Hellas og skulle inn til havnen i Hull.

Det skal ha vært lett tåke i området da kollisjonen inntraff. Området der ulykken inntraff er svært trafikkert, slik at andre båter i nærheten kom rask til havaristedet.

I BRANN: BBC viser ferske bilder fra brannen. Faksimile: BBC News