Massivt droneangrep mot Moskva

Ukraina har ikke kommentert angrepet. Russiske luftforsvarsenheter har tatt ned 337 ukrainske droner, opplyser det russiske forsvarsdepartementet tirsdag morgen. Til sammen ble 91 droner skutt ned eller på annet vis ødelagt over hovedstaden Moskva,

Dronene ble avfyrt mot ti ulike russiske fylker i det som skal være det største ukrainske droneangrepet mot Russland på tre år. De fleste dronene – 126 – ble skutt ned over Kursk fylke, som ukrainske styrker delvis kontrollerer.

– Forsvarsdepartementets luftforsvar fortsetter å slå tilbake et massivt angrep med fiendtlige droner mot Moskva, skrev ordfører Sergej Sobjanin på Telegram.

En person er drept og tre andre såret som følge av angrepet, ifølge Moskva-guvernør Andrej Vorobjov. Ifølge ham ble sju leiligheter skadet i en boligblokk i Ramenskyj-distriktet.

Rammer flytrafikk

Flyginger til og fra fire flyplasser ble begrenset som følge av angrepene, ifølge russiske luftfartsmyndigheter. Det dreier seg om Domodedovo, Vnukovo og Zjukovskij sør for Moskva og Sjeremetjevo nord for hovedstaden.

Det er også meldt om at droner i flere regioner som grenser til Moskva og i Belgorod-regionen, som grenser til Ukraina. Flytrafikken ble rammet ved flyplasser i både Jaroslavl og Nizjnij Novgorod.

Største på månedsvis

Angrepet skjer samme dag som USA og Ukraina møtes til forhandlinger i Saudi-Arabia.

Der ventes Ukraina å legge fram en plan om delvis våpenhvile med Russland, i håp om å gjenvinne støtten fra sin viktigste støttespiller, som etter at Donald Trump returnerte til Det hvite hus har endret standpunkt kraftig.

USA har satt militærstøtten på vent, og også stanset deling av etterretningsinformasjon, i et forsøk på å tvinge ukrainerne til å innlede forhandlinger.

– Ikke første gang

Nattens ukrainske angrep kom kort tid før et besøk fra generalsekretæren i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), tyrkiske Feridun H. Sinirlioglu, i Moskva. Der skal han blant annet møte utenriksminister Sergej Lavrov.

– Dette er ikke første gang at et besøk til Moskva av en høytstående utenlandsk delegasjon har blitt ledsaget av et droneangrep fra Ukraina, skriver det russiske utenriksdepartementets talsperson Maria Zakharova på Telegram.

Russland fortsatte også angrepene natt til tirsdag, og ifølge det ukrainske forsvaret ble en rakett og 79 droner skutt ned over landet. Det er ikke meldt om skader som følge av det russiske angrepet.