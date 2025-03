WSJ: – Farelampene blinker på dashbordet

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump har rett i at en president ikke skal la seg styre av kortsiktige svingninger i finansmarkedene. Men farelampene blinker på dashbordet: amerikansk økonomi er i ferd med å bremse ned. Trump kan gjøre bra ting for amerikansk økonomi over tid, men økte kostnader og usikkerhet om toll skader den nå.

Se for eksempel på fredagens jobbrapport. Antallet arbeidsplasser innen fritid, hotell- og restaurantbransjen har falt de siste to månedene. Det kan tyde på at forbrukerne strammer inn på forbruket.

Selv tjenestebedrifter blir hardt rammet. «Tolltiltak har skapt kaos i informasjons- og prissettingssystemer,» rapporterte et overnattings- og serveringsfirma.

Forbrukerne viser tegn på slitasje etter fire år med inflasjon, med mislighold på bil- og kredittkort som nærmer seg nivåer sist sett etter finanskrisen i 2008–2009. En aksjekorreksjon kan også skade vanlige amerikanere ved å svekke den såkalte formueseffekten, som har holdt forbruket oppe. De 10 prosent med høyest inntekt står for omtrent halvparten av forbruket. Mindre offentlig pengebruk – selv om det er nødvendig for å frigjøre ressurser til privat investering – kan dempe BNP på kort sikt.

Alt tyder på at veksten vil bremse, selv om økonomien skulle unngå en resesjon. Hvis Trump ønsker å roe ned resesjonsfrykten, burde han legge tollplanene sine på hylla.

Financial Times

Ingen steder har Donald Trump skapt så mye turbulens i innenrikspolitikken som i Canada. Nå blir det Mark Carney som skal håndtere Trumps USA. Med sin bakgrunn fra Harvard, Oxford og grønne investeringer representerer den tidligere sentralbanksjefen alt Trump ikke liker.

Die Welt

Trump-administrasjonen ser seg selv som en forkjemper for ytringsfrihet. Samtidig prøver den nå selv å påvirke språkbruken. Men den nye woke-bølgen fra høyresiden kommer ikke til å bli populær. Gjennomsnittsamerikaneren ønsker ingen språklige retningslinjer fra staten – hverken fra venstresiden eller høyresiden.

Dagens Industri

Det er bred politisk enighet om å ruste opp i Sverige, og det kan foregå uten høyere skatt. Det er betryggende at finansminister Elisabeth Svantesson er tydelig på at skatteøkninger ikke står på hennes favorittliste.

