Finanstopp snur om Trump: – Jeg har tatt jævlig feil

– Jeg må bare meddele at når det gjelder Trump, har jeg tatt jævlig feil. Jeg trodde at fyren var intelligent, men det er han åpenbart ikke, sier forvalter Jan Petter Sissener til Dagens Næringsliv

Avisen har intervjuet flere finanstopper som tidligere har talt til fordel den nyinnsatte presidenten for å høre om støtten vedvarer.

Sissener, som i oktober sa at han ville stemt på Trump hvis han selv kunne stemme i det amerikanske valget, kaller nå den amerikanske president for en «big bully» – en mobber.

Inkassoinvestor og milliardær Jon Harald Nordbrekken innrømmer at han nå synes Trump er «crazy», men mener likevel at man må gi han et halvt år før man feller en dom.

Gründer og milliardær Einar Øgrey Brandsdal og skipsreder Herbjørn Hansson ønsker ikke å svare på om de fortsatt støtter Trump, ifølge DN.

(NTB)