Det blir sendt ut beskjeder internt om kuttene tirsdag kveld amerikansk tid, opplyser tre ulike kilder til CNN.

Departementet har i dag rundt 4400 ansatte.

Tirsdag fikk alle de ansatte beskjed om at alle kontorene blir stengt tirsdag og onsdag av «sikkerhetsårsaker», ifølge CNN, som har sett den interne beskjeden.

I forrige uke skrev The Wall Street Journal at USAs president Donald Trump ønsker å avvikle utdanningsdepartementet, som ble etablert i 1979. Forslaget trenger et flertall på 60 stemmer i Senatet for at departementet skal kunne stenges.

