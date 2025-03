WSJ: – Er du fornøyd nå, Trump?

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Vi har lenge sagt at handelskrigen mellom USA og Canada er den dummeste i historien – og det er ingen overdrivelse. Donald Trump er rasende fordi Canada ikke godtar tolløkningene hans uten motstand. Mot slutten av dagen kom en midlertidig våpenhvile på bordet, men børsnedgangen fortsatte på tirsdag etter gjensidige tolløkninger. Er du fornøyd nå, Trump?

For mandag våknet nordamerikanere til nyheten om at Ontarios statsminister Doug Ford hevet prisen på provinsens strømeksport til USA med 25 prosent som svar på Trumps toll mot Canada. Dette rammer forbrukere i Midtvesten og nordøst i USA.

Trump gikk av skaftet, selv etter hans standarder, og krevde at Canada umiddelbart måtte fjerne sine anti-amerikanske tollsatser på amerikanske meieriprodukter. Og som om det ikke var nok, la han til: «Det eneste som gir mening, er at Canada blir vår kjære 51. stat.»

Det er hyggelig at han, om enn indirekte, innrømmer at hans handelskrig med Canada ikke gir noen mening. Hans oppfordring til at Canada skal bli en amerikansk delstat er en stilltiende erkjennelse av at de to økonomiene er dypt integrerte.

USA henter omtrent to tredjedeler av sitt primæraluminium og 60 prosent av sitt importerte skrapaluminium fra Canada. Begge deler brukes av amerikanske aluminiumsprodusenter og fabrikanter, som er imot Trumps toll. De sliter allerede med å konkurrere mot billigere produsenter i Kina og Tyrkia.

Trumps «praktfulle, lille tollkrig» vil skade både bedrifter og forbrukere på begge sider av grensen.

Financial Times

Statsminister Benjamin Netanyahus ytre høyre-regjering i Israel har stanset både humanitær hjelp og strøm til Gaza. Dette er en kynisk, kollektiv avstraffelse mot Gazas 2,2 millioner innbyggere for å oppnå landets krigsmål mot Hamas.

Die Welt

Donald Trump har i løpet av de siste ukene rystet mange etablerte sannheter – men den amerikanske atomparaplyen for Europa er ikke én av dem. Det er helt utenkelig at en fransk president vil dele suvereniteten over landets atomvåpen – og samtidig overleve politisk.

Dagens Industri

Tirsdag gikk grønlenderne til parlamentsvalg i skyggen av Donald Trumps uttalelser om å ta over Grønland. Dette har gitt debatten om grønlandsk uavhengighet fra Danmark ny fart, men det er ikke nært forestående.

